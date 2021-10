Non c’è traccia di Graziano Mesina, il super latitante di cui non si hanno notizie dal 4 aprile 2020. Un anno e mezzo fa. Dopo che gli fu notificata la sentenza con cui la Cassazione confermava la condanna a 30 anni di carcere per associazione a delinquere specializzata nel traffico internazionale di droga. Mesina è entrato nella lista dei super latitanti del Viminale.

Dal luglio scorso i carabinieri continuano a cercarlo in lungo e in largo nel suo paese d’origine, Orgosolo, e in tutta la Sardegna, e anche all’estero ma sembra ormai essere scomparso nel nulla. Sono proseguite anche oggi, come ogni giorno, le ricerche dell’ex Primula Rossa del banditismo sardo, in particolare nelle campagne del paese barbaricino. In campo 45 uomini tra carabinieri di Nuoro, Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, Squadriglie di Nuoro, unità speciali e cinofili. Otto gli ovili perquisiti e 12 le abitazioni in campagna controllate per verificare l’eventuale presenza di Graziano Mesina. Le ricerche non si sono mai interrotte, e i militari assicurano che non si fermeranno.

Si è ipotizzato addirittura fosse fuggito, con l’aiuto di qualche complice nel nord Africa, forse in Tunisia. Gli investigatori lo cercano anche lì, e non solo. Di certo c’è che Mesina dopo aver passato gran parte della sua vita in carcere, 40 anni, prima della grazia da parte del presidente della Repubblica, non avesse nessuna voglia di tornare dietro le sbarre. Sempre se sia ancora vivo. Gratzianeddu alla veneranda età di 79 anni, non ha certo il fisico di una volta. Quello che gli ha permesso rocambolesche fughe dai penitenziari della Penisola. Supposizioni, tante. Ma di Graziano Mesina di certo c’è solo che non ha lasciato nessuna traccia. Sparito. E fino ad ora pare che nessuno abbia visto o sentito nulla.