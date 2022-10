Oristano

Le previsioni meteo per il ponte di Ognissanti

Ieri anche in provincia di Oristano le temperature massime hanno toccato livelli superiori ai 30°. Secondo i rilievi di Sardegna Clima, il termometro ha raggiunto 30,3° nelle stazioni di Oristano Sa Rodia e Villa Verde, 30,2° ad Asuni e 30,1° a Samugheo e nelle campagne di Oristano.

Il gran caldo, insomma, non abbandona l’Isola (e tutta Italia). L’estate infinita proseguirà anche nel fine settimana: sarà possibile, insomma, godere della spiaggia anche per Ognissanti. Una prospettiva allettante per tanti, al netto dei rischi legati al cambiamento climatico.

Per la prima volta nella storia si parla di novembrata: il sito il meteo.it annuncia la presenza di un anticiclone africano (già ribattezzato Halloween) che, dopo la terza ottobrata, favorirà l’ipotesi di un “palloncino africano”, con giornate caratterizzate da stabilità atmosferica, bel tempo e temperature ben sopra le medie stagionali del periodo.

Il trend di previsione è stato confermato anche dal Centro Meteorologico Europeo (ECMWF), che ha mostrato l’anticiclone africano dominante non solo su tutto il territorio italiano, ma anche su quasi tutta l’Europa.

Unica parvenza di autunno, in particolare in Val Padana e in Toscana, sarà la presenza delle nebbie, localmente anche molto intense.

L’uscita dall’anticiclone però non è lontana. Secondo le proiezioni di ilMeteo.it un possibile cambiamento potrebbe giungere entro la fine della prima decade di novembre, con cali delle temperature, anche se moderati. Si tratta ovviamente di previsione a medio-lungo termine, che potrebbero essere riviste nelle prossime settimane.

