Oristano

Numerose le proteste degli utenti anche in provincia di Oristano

Molti utenti avevano avanzato seri dubbi sull’efficacia del nuovo Registro nazionale delle opposizioni al telemarketing selvaggio, esteso recentemente anche ai numeri mobili. Purtroppo, a un mese e mezzo dall’arrivo del nuovo servizio, sono numerosi i consumatori che denunciano violazioni da parte di aziende e call center.

Anche i cellulari di tantissimi oristanesi continuano a squillare a tutte le ore, violando così quanto previsto dalle norme. Il segretario regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu, conferma i casi di mancato rispetto dei divieti e annuncia di aver provveduto a inviare le segnalazioni alle autorità competenti (Privacy – Agcm).

Il Registro attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe contrastare il fastidioso fenomeno del marketing selvaggio, anche su carta. Aggiungendo i propri numeri all’archivio, i cittadini hanno la possibilità di annullare i consensi all’utilizzo da parte degli operatori.

Va precisato che le iscrizioni già effettuate in passato per i numeri fissi rimarranno valide, non sarà necessario ripeterle. Collegandosi al sito del Registro delle opposizioni, nella sezione per il cittadino, è possibile avviare la procedura di iscrizione oppure aggiornare i propri dati se si è già iscritti. Questa vale sia per le telefonate che per la pubblicità cartacea, all’indirizzo registrato.