Continua a perseguitare una donna, si aggravano le misure per uno stalker a Iglesias

Ieri ad Iglesias i carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno rintracciato e tratto in arresto un 44enne del luogo, disoccupato, già conosciuto per precedenti vicende di carattere giudiziario, dando così esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Cagliari. Non avendo ottemperato all’ordine impartito dal giudice, l’uomo ha dovuto subire un aggravamento della misura cautelare e di conseguenza dovrà essere ristretto presso la propria abitazione dove è stato tradotto dei militari, con evidente limitazione della propria libertà personale. Egli era stato allontanato con provvedimento dell’autorità giudiziaria dalla donna che perseguitava. Dal momento che non ha voluto darsi per vinto e a continuato a perseguitare la donna con telefonate, messaggi e apparizioni non esattamente celestiali, il provvedimento è stato aggravato. Ulteriori violazioni e la volontà di importunare ancora la donna potrebbero facilmente condurlo in carcere.

