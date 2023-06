Continua a perseguitare la ex compagna, 51enne ai domiciliari a Sestu.

Ieri a Sestu i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un cinquantunenne, disoccupato, ben noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di atti persecutori, commessi nei confronti dell’ex compagna. Dando esecuzione a tale misura i carabinieri hanno ristretto l’interessato all’interno della propria abitazione. L’arrestato anche nel recentissimo periodo si era contraddistinto per una pesante condotta vessatoria nei confronti della propria ex e di persone a lei vicine, con reiterate gravi minacce pronunciate in presenza della vittima o tramite social network. Per evitare la possibilità che l’uomo possa dar seguito a quanto prospettato è stato ristretto agli arresti domiciliari. Eventuali future inottemperanze delle prescrizioni della Magistratura potrebbero in breve condurlo anche al carcere.