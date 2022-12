Contest “Amici del branco”, ecco come partecipare con i vostri 4 zampe

CONTEST DEGLI AMICI DEL BRANCO, PARTECIPATE CON I VOSTRI AMICI A 4 ZAMPE. ECCO IL REGOLAMENTO. Silvia Troncia Presidentessa de “Gli Amici Del Branco” meglio conosciuta come “La casa degli stortini”, dedica il suo amore incondizionato alla cura di cani e gatti con gravi problemi neurologici, e gravi handicap per poi trovare una adozione del cuore.

Per questo Natale Gli Amici del Branco hanno organizzato un contest, le foto migliori dei padroni e pelosetti a 4 zampe vinceranno premi meravigliosi.

Per poter partecipare bisogna fare una donazione, importo libero e il ricavato andrà a sostenere le numerose spese sostenute per la cura degli stortini.

Segue il regolamento: ” Ragazzi abbiamo bisogno di tutti voi, questa volta anziché fare la classica lotteria abbiamo pensato di fare un gioco con voi, un contest bellissimo dove voi e i vostri animali sarete protagonisti. Seguendo tutte le istruzioni, mandandoci le vostre foto insieme potete vincere dei premi bellissimi, mi raccomando LEGGETE TUTTO! Partecipare al contest e poter vincere i premi è semplicissimo, basta seguire queste 3 regole: Fai una donazione all’Associazione Onlus Amici del Branco. Potrà essere fatta tramite PAYPAL all’indirizzo @amicidelbranco1 o tramite bonifico intestato a Associazione Amici del Branco IBAN IT71D0760104800000006494297 mettendo in descrizione/causale il nome del vostro profilo social Scatta una foto in tema natalizio in cui c’è anche il tuo animale, che sia cane o gatto, pecora, gallina o mucca, qualsiasi animale…date spazio alla vostra creatività e simpatia. Pubblica sul tuo profilo Instagram o Facebook la foto, tagga la pagina @amicidelbranco, e utilizAmici Del Brancoataleconglistortini E’ fondamentale rispettare tutte e 3 le regole per poter vincere i premi in palio Il contest è aperto dal 10 al 26 Dicembre, dopodichè verranno eletti i vincitori. Vinceranno le 3 foto che prenderanno più like e anche le 3 foto più simpatiche e creative. I premi saranno messi a disposizione dai nostri sponsor e verranno svelati nel corso del contest. Andrà benissimo qualsiasi importo, per noi sarà comunque un aiuto prezioso. Utilizzeremo il denaro per curare e sostenere i nostri stortini. Ne hanno davvero bisogno. Seguici sui social per vedere i nostri progetti nelle pagine instagram @amicidelbranco e Facebook Amici DelBrancoAmici Del Branco

