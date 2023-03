“Conte ha causato 4000 morti di Covid, la tragedia nella Bergamasca poteva essere limitata”

C’è stata una “insufficiente valutazione di rischio. La popolazione bergamasca è stata colpita in un modo incredibile, questa è stata la nostra finalità, valutare se un’accusa può essere mantenuta come noi valutiamo di fare proprio per questa insufficiente valutazione di rischio”. Così il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani a proposito dell’inchiesta che vede indagati l’ex premier Giuseppe Conte, l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Attilio Fontana e una ventina di altre persone. In sostanza, secondo la Procura, Conte e il governo hanno sottovalutato quello che stava succedendo e non hanno messo in campo tutti gli strumenti, che pur esistevano, per prevenire la tragedia che si è poi invece verificata. E hanno perciò provocato., secondo l’accusa, almeno 4000 morti in più.

E’ stato un “lavoro mastodontico” quello della Procura di Bergamo nell’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid. “Ci abbiamo impiegato tre anni ma mi risulta – racconta il procuratore – che non sia stata ancora neanche iniziata una commissione parlamentare. Noi in tre anni abbiamo fatto un’inchiesta”. Il lavoro ha incluso “ricostruire centinaia di vite, un insieme non solo di provvedimenti ma migliaia di mail e sms, tre consulenze durate oltre un anno – ha elencato – ricostruire tutti i rapporti anche di natura estera (ricordo il discorso dell’Oms, della mancata attuazione e aggiornamento del piano pandemico), ricostruire tutte le attività da parte delle amministrazioni”. “Noi siamo in Lombardia – ha concluso – quindi anche delle singole amministrazioni lombarde: non è un gioco”.

“E’ vergognoso – dice il governatore Attilio Fontana – che una persona che è stata sentita a inizio indagine come persona a conoscenza dei fatti scopra dai giornali di essere stato trasformato in indagato. E’ una vergogna sulla quale non so se qualche magistrato di questo Paese ritiene di indagare. Sicuramente non succederà niente. Anche in altri processi in cui sono stato assolto – aggiunge – ho saputo dai giornali cose che non sapevo”.