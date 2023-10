Contagiato dal Covid, muore in ospedale

Oristano

La vittima è un uomo residente nell’hinterland

Un pensionato residente nell’hinterland di Oristano è morto all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dov’era stato trasferito dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano, in seguito al contagio da covid e all’aggravarsi delle sue condizioni. L’uomo soffriva di alcune altre patologie ed era già in cura. Nei giorni scorsi il contagio.

I medici avevano subito diagnosticato il covid e una forma di broncopolmonite bilaterale. Erano scattati i protocolli di cura e si era reso necessario il trasferimento a Cagliari. Le sue condizioni di salute si sono però aggravate e l’uomo ha cessato di vivere.

Proprio ieri si era appreso che in provincia di Oristano fossero 4 le persone ricoverate in ospedale per Covid. Un numero che, secondo quanto riferito dall’Asl, è calato negli ultimi giorni.

Nel territorio della provincia di Oristano le persone attualmente positive al coronavirus sono 635.

In questo caso i numeri verosimilmente sono sottostimati, considerando che molti ricorrono ai tamponi fai-da-te e quindi anche se contagiati non sono registrati nelle statistiche ufficiali.

Venerdì, 27 ottobre 2023