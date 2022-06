Nonostante le rilevazioni settimanali lancino un nuovo allarme per il rapido diffondersi della nuova sottovariante Ba.5, per fortuna la Sardegna si avvia verso un weekend tranquillo sul fronte Covid. Stabile quanto meno, e con zero morti registrati oggi.

Nelle ultime 24 ore si registrano 793 ulteriori casi confermati di positività. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3811 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 94, stesso numero di ieri. 10895 sono i casi di isolamento domiciliare, 23 persone in meno rispetto a ieri.

Come detto, non si registrano morti, segnale anche questo incoraggiante.

