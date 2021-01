“Contagi, la Sardegna è zona rossa mascherata di giallo”

La deputata Mara Lapia (M5S) contesta i dati inaffidabili da Oristano e Nuoro “Per giorni e giorni ci siamo sentiti dire che in Sardegna la curva dei contagi era in calo. Questa rassicurazione era infondata perché si basava su comunicazioni intempestive: la curva dei contagi è in salita, lo dimostrano i grafici”. Secondo la deputata Mara Lapia (componente della Commissione affari sociali e sanità), in particolare nelle province di Nuoro e Oristano i ritardi nella comunicazione dei dati hanno avuto riflessi importanti sulla curva globale del contagio. “Eclatante il riallineamento di Nuoro che, con i 491 casi del 13 dicembre ci ha fatto capire quanto il tentativo della Regione di rassicurare l’opinione pubblica fosse basato su dati inattendibili, che hanno determinato una comunicazione fuorviante e pericolosa”, sottolinea Lapia. Ciò che in molti sospettavano è possibile vederlo analizzando i grafici che riguardano il periodo tra il primo agosto 2020 e il 7 gennaio 2021. “Ad un’attenta lettura dei numeri, provincia per provincia, si può notare che la Sardegna è ancora nel pieno della seconda ondata. La realtà è che la Sardegna è una regione rossa mascherata di giallo”, dice la deputata del M5S. Secondo Lapia, “nella curva si registrano innaturali deformazioni che non danno conto della situazione in tempo reale. Si tratta, appunto, di centinaia di casi e di decessi che, in un primo tempo, inducono a ritenere che la curva sia in calo ma che quando vengono riallineati fotografano una situazione drammatica”.

La mancata tempestività nelle comunicazioni dei contagi va avanti da settimane: di recente è stata al centro di un’interrogazione che la deputata nuorese ha portato all’attenzione del ministro della Salute, Roberto Speranza. “In particolare nel capoluogo barbaricino, questa situazione si è rivelata insostenibile”, prosegue Lapia, aggiungendo che nulla è cambiato. “Ancor oggi ai sindaci non vengono comunicate con tempestività le informazioni necessarie. La gestione della pandemia in Sardegna non solo si è rivelata inefficiente, ma anche pericolosa, sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti delle autorità sanitarie nazionali, che devono designare il colore della zona, per una comunicazione inattendibile, torbida e fuorviante”. Sabato, 9 gennaio 2021 L'articolo “Contagi, la Sardegna è zona rossa mascherata di giallo” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano