Consorzio industriale di Oristano: è battaglia. Sardegna 20Venti attacca

Oristano

Intervento del vice segretario, Giuliano Uras

Sulla partita ancora aperta per la poltrona da presidente del Consorzio Industriale di Oristano riceviamo e pubblichiamo l’intervento del vice segretario di Sardegna 20Venti, Giuliano Uras.

Massimiliano Daga, espressione del Partito Democratico, dopo aver a lungo accarezzato l’idea di riproporsi alla presidenza del Consorzio Industriale di Oristano, lancia pubblicamente la candidatura di Gianluigi Carta imprenditore che opera nell’area del Consorzio, schierandolo così di fatto tra le fila del suo partito.

Occorre rammentare che il signor Carta è stato indicato in una terna dal commissario della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e nominato a far parte del Direttivo del Consorzio, come lo stesso Massimiliano Daga, dal Commissario della Provincia di Oristano notoriamente espressione del PD e della sinistra.

Nessuna vera sorpresa dunque, ciò che sorprende invece e che lascia molto perplessi è il fatto che lo stesso Daga motivi la sua proposta dichiarando: “Ho cercato una convergenza sul nome di Gianluigi Carta per fare in modo che si potesse superare la visione miope secondo cui, essendo schierato politicamente non sarei adatto all’incarico. Cercare a tutti i costi di replicare il quadro politico comunale e regionale rischia di ledere l’autonomia degli Enti”.

Nessuno dice che chi è schierato politicamente non sia adatto all’incarico! Anzi si è sempre privilegiato questo tipo di nomine! Quello che si vorrebbe far notare è invece che la rappresentanza politica emersa da una nomina fatta da due organismi democraticamente eletti, Comune di Oristano e di Santa Giusta, non dovrebbe trovare l’opposizione di chi è stato nominato, in virtù della sua appartenenza a un partito politico, da un Commissario non eletto ma militante della stessa parte!

Massimiliano Daga, che nasce come uomo delle istituzioni e ancora oggi siede tra i banchi del Consiglio comunale di Oristano, anche se in minoranza, dovrebbe difendere e sostenere la nomina fatta dal Comune che anche lui rappresenta.

La vera miopia mi pare sia invece quella che vede Carta, che dovrebbe avere una posizione neutrale rispetto agli opposti schieramenti, schierato con un partito politico assieme a Massimiliano Daga, gli imprenditori per loro natura non si schierano apertamente perché amano fare affari con tutti, il suo voto non dovrebbe contrapporsi in un inutile braccio di ferro con il voto espressione di due amministrazioni comunali elette dal popolo e rappresentanti dei due Enti che ospitano le aree e le strutture del Consorzio Industriale, dove oltre tutto sarebbe controllore e controllato.

Da sempre il voto degli imprenditori arriva terzo, dopo che due Enti importanti convergono su un nome! Si vuole forzare la mano?

Conosciamo Massimiliano Daga e confidiamo che sappia davvero fare un passo indietro evitando di esporre l’Ente a un impasse che danneggia tutti, lui compreso!

Non si può invocare solo ora l’autonomia dell’Ente Industriale rispetto alla politica e non invocarla quando ha governato lui l’Ente e non si può farlo mentre contestualmente opera da consigliere del Comune di Oristano e da rappresentante della provincia in un ente partecipato da soggetti pubblici.

Giovedì, 23 febbraio 2023