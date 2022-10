“Purtroppo”, ha proseguito Corrias, “i contributi annualmente assegnati dalla Regione Sardegna risultano insufficienti per effettuare le manutenzioni che sarebbero necessarie, e risultano anche insufficienti per rimborsare le spese sostenute dal Consorzio, una parte consistente delle quali resta a carico delle aziende agricole. Ad esempio, nel 2021 la somma rimasta a carico dell’ente è stata pari a 1,3 milioni di euro ovvero il 42% della spesa sostenuta, che il consorzio è stato costretto a scaricare sulle aziende agricole”.

I sindaci hanno inoltre condiviso l’idea che tale programma di interventi venga realizzato dal Consorzio, quale ente sovracomunale, che già svolge tale tipo di attività e già collabora con le amministrazioni comunali su diversi interventi di difesa idraulica, evidenziando di ritenere corretto che il costo di tale attività non debba ricadere a carico degli agricoltori, già in difficoltà per una difficilissima congiuntura economica.

I sindaci presenti hanno manifestato la massima ed unanime condivisione dell’iniziativa consortile, dichiarandosi disposti a sottoscrivere un documento unitario e se necessario a convocare i consigli comunali per deliberare in merito. Da tutti è stata manifestata l’esigenza di agire immediatamente perché si possano realizzare quanto prima gli interventi ordinari più urgenti.

Un programma di intervento triennale per la manutenzione dei canali nel territorio della provincia, da attuare attraverso un finanziamento straordinario. È la conclusione cui sono giunti il presidente del Consorzio di bonifica oristanese e i sindaci intervenuti all’incontro promosso proprio dal Cbo per discutere di bonifica e difesa idraulica del territorio.

Un momento dell'incontro

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail