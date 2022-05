Consorzio bonifica sud Sardegna,1,7mln per irrigare Trexenta - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG - Sono in arrivo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale i fondi, quasi 1,7 milioni di euro, per far partire il progetto di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua nel territorio della Trexenta. Il finanziamento è stato ottenuto dal Consorzio come fondi Fsc (Fondo Sviluppo e coesione 2014/2027) stanziati dal Governo per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. L'opera permetterà di rinnovare la rete irrigua e di garantire l'efficientamento del servizio alle aziende agricole e zootecniche in un territorio altamente vocato ma dove l'infrastrutturazione irrigua risale agli anni '60 del secolo scorso.

L'intervento sarà localizzato nella rete di distribuzione irrigua "Trexenta A-B-C" per un territorio che si estende nei comuni di Guasila, Guamaggiore, Selegas, Ortacesus, Suelli e Senorbì.

L'intervento di manutenzione straordinaria, in alcuni distretti dell'intero comprensorio irriguo, prevede la dismissione delle attuali condotte in cemento-amianto soggette a ripetute rotture nell'ultimo decennio, con la posa in parallelo di nuove condotte per oltre 6 chilometri. I lavori prevedono, inoltre, la realizzazione di nuove prese comiziali fuori terra in sostituzione delle attuali, interrate, e la realizzazione di nuovi idranti.

"Questo intervento si inserisce nel programma del Consorzio di Bonifica finalizzato all'efficientamento della rete consortile e al sostegno dei territori irrigui della Trexenta, e consentirà di ridurre drasticamente i disagi causati dalle rotture delle condotte ormai vecchie che si stanno registrando in questi anni - sottolinea il presidente del Consorzio, Efisio Perra - i lavori permetteranno un elevato risparmio idrico oltre che economico e, al tempo stesso, garantiranno un incremento delle pressioni e le portate di esercizio della rete in modo da venire incontro alle esigenze delle aziende del territorio". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna