Presto i fondi che servono. Altrimenti si rischia davvero di interrompere la campagna irrigua. È l'allarme delle campagne lanciato da Gavino Zirattu, presidente di Anbi Sardegna, in apertura del meeting dal tema "Caro Energia - Quale futuro per i Consorzi di bonifica della Sardegna".

Il responsabile dell'associazione che rappresenta e tutela i sette Consorzi di bonifica dell'Isola si riferisce, in particolare, ai dieci milioni di euro che, ogni anno, i Consorzi anticipano per coprire i costi dell'energia elettrica necessaria per far arrivare l'acqua nelle campagne.

La Regione prima o poi restituisce quelle somme. "Ma in tempi lenti e modi farraginosi. Non ha senso compiere due passaggi per ottenere delle risorse che potrebbero invece essere direttamente erogate ai Consorzi", si è sfogato Zirattu. Negli ultimi dieci anni - questo è emerso dal convegno - sono stati spesi 130 milioni di euro per pagare le bollette. I Consorzi da tempo guardano al futuro, hanno progetti esecutivi nei cassetti per cominciare a produrre energia da fonti rinnovabili: casi emblematici in Gallura e nell'Oristanese. Ma leggi e burocrazia- questa la protesta- mettono il freno a mano.

La Coldiretti è al fianco degli agricoltori e, con il presidente regionale Battista Cualbu e il direttore regionale Luca Saba, ha lanciato una sfida: "L'articolo 19 della Legge quadro ci offre la possibilità di ottenere in concessione le dighe. Metteteci alla prova". Intanto i costi dell'energia elettrica crescono di anno in anno. Lo ha voluto evidenziare Massimo Gargano, direttore dell'Anbi.



