Consiglio regionale, Sechi (Udc) è il nuovo Questore - Sardegna

È Gian Filippo Sechi (Udc) il nuovo Questore del Consiglio regionale. Prende il posto di Giorgio Oppi, deceduto lo scorso luglio.

Il capogruppo dell'Udc è stato eletto con 42 voti su 51 votanti in apertura dei lavori della seduta Statutaria, in corso nel palazzo di via Roma a Cagliari. Ancora da definire chi prenderà il suo posto come presidente del gruppo.

I lavori proseguono con l'esame del testo unificato in materia di energia. La norma, di 25 articoli, da un lato istituisce e regola le comunità energetiche, dall'altro introduce il cosiddetto reddito energetico, essendo il risultato dell'accorpamento di due specifiche proposte di legge. In sostanza è prevista la diffusione di comunità di utenze energetiche che producano e condividano energia da fonti rinnovabili. Il reddito energetico, secondo quanto riportato nel testo riguarda interventi per l'acquisto e la messa a disposizione, da parte della Regione, di impianti fotovoltaici sulle coperture delle case dei cittadini dando la possibilità ai beneficiari di utilizzare gli impianti in comodato d'uso.

Sulla norma sono previsti alcuni emendamenti, in particolare quello che garantisce una copertura finanziaria di 14 milioni di euro in due anni (2 per le comunità energetiche e 5 per il reddito energetico), presentato da Piero Maieli (Psd'Az), relatore di maggioranza della proposta di legge unificata e presidente della Quinta commissione.

"Il provvedimento ha l'obiettivo di dotare i Comuni di strumenti innovativi per creare energie alternative che dovrebbero sdoganarci dai combustibili fossili - ha spiegato Maieli in Aula - si parte con il rendere autosufficienti gli edifici pubblici e i Comuni, per arrivare sino alle famiglie meno abbienti e arrivare all'autosufficienza totale".

Per Piero Comandini (Pd) "si tratta di un'iniziativa anche dei gruppi di opposizione, il reddito energetico parte da una nostra proposta di tre anni fa, riusciamo a portarlo a casa oggi ma non risponde ai problemi energetici che la Sardegna sta vivendo ora".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna