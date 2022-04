CAGLIARI. Paolo Congiu, primo dei non eletti nella lista di Fortza Paris alle regionali del 2019, giurerà da consigliere regionale alla prossima seduta utile dopo quella del 28 aprile dedicata a Sa Die de Sa Sardigna. Nell'Assemblea sarda, Congiu prenderà il posto di Valerio De Giorgi (ai domiciliari dal 22 marzo accusato di corruzione e voto di scambio) la cui notifica di sospensione per effetto della legge Severino è stata trasmessa oggi dalla presidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio regionale sardo. Il presidente Michele Pais ha già dato mandato al presidente della Giunta delle elezioni, Giovanni Antonio Satta (Idea Sardegna) di convocare l'organo per individuare il primo dei non eletti nella lista Fortza Paris.

È attesa a giorni anche la notifica della sospensione di Antonello Peru, il consigliere di Udc- Sardegna al centro condannato in primo grado per tentata concussione e che, sempre per effetto della Severino, sarà sostituito dal primo dei non eletti nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di Sassari, Marco Tedde. L'ingresso di Congiu nell'Assemblea potrebbe avere un qualche contraccolpo sulle trattative legate al rimpasto. Molto dipenderà dalle scelte del futuro consigliere che potrebbe restare al gruppo Misto o aderire - secondo quanto trapela - al gruppo Psd'Az che passerebbe così a quota dodici consiglieri, o ancora optare per i Riformatori che, con un componente in più, riuscirebbero a costituire di nuovo un gruppo consiliare e a difendere la propria rappresentanza in Giunta. La sostituzione di Peru con Tedde, infine, potrebbe avere l'effetto di ridimensionare le istanze centriste per ottenere un secondo posto nella squadra, e nello stesso tempo consolidare la posizione di Forza Italia che dovrebbe conservare i due assessori. in vista del rimpasto. (Ansa).