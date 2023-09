Consiglio Regionale Anci Sardegna, oggi si vota per la nomina del presidente

La convocazione è per questa mattina alle ore 9.00, alle 10.00 in seconda convocazione, a Cagliari presso l’Aula Consiliare del Comune in via Roma. L’ordine del giorno prevede la comunicazioni del Presidente Anci Sardegna, surroghe del Consiglio regionale, nomina del Presidente del Consiglio Regionale ANCI Sardegna e surroghe del comitato esecutivo. Un organo, quello dell’Anci Sardegna, che ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali, rappresentando gli interessi dei comuni dinanzi alla Regione,

promuovendo lo studio di problemi, intervenendo con propri rappresentanti ogni qualvolta si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali. Tra le altre iniziative, promuove corsi di formazione a vantaggio degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali, supporta iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, l’educazione civica dei cittadini e per sollecitare la loro partecipazione alla vita delle autonomie locali.