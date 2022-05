Consiglio: malumori nel centrodestra, l'Udc abbandona lavori - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - Non tutto il centrodestra sarà presente in Aula, questo pomeriggio, per la discussione della mozione dell'opposizione sul Pnrr. I consiglieri di Udc-Sardegna al centro-Italia viva non parteciperanno per protesta perché, ha spiegato il leader centrista Giorgio Oppi, "non vogliamo avallare la situazione di stallo di commissioni e Consiglio dove da circa un mese e mezzo non si produce niente, nonostante le grandi attese dei sardi e soprattutto del sistema economico regionale".

Il decano dei consiglieri ha poi criticato alcune scelte del presidente del Consiglio sul piano regolamentare e sulla conduzione dell'Aula. Per esempio la scelta di commemorare oggi, a tre anni dalla morte, Dino Milia, avvocato e politico sassarese mancato il 21 giugno 2019. In realtà, ha chiarito il presidente Michele Pais all'ANSA, "non esiste un termine per le commemorazioni, quella di oggi era semplicemente la prima data utile concordata con i parenti che avevano chiesto di essere presenti". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna