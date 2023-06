Consiglio comunale il venerdì sera, ma all’opposizione non va bene. “Vogliono farci decadere”

Modolo

Critiche al sindaco di Modolo dal capogruppo di Identità e tradizione – Italexit

Un invito a dimostrare maggiore democraticità arriva al sindaco di Modolo, Giovanni Maria Milia, dal capogruppo di “Identità e tradizione – Italexit” in Consiglio comunale, Jonata Cancedda. Motivo di contestazione la scelta dei giorni per la convocazione del Consiglio comunale: la prossima seduta sarà domani (venerdì 23 giugno) alle 20.30, in prima convocazione, e se necessario sabato alle 12 in seconda convocazione.

Il capogruppo di minoranza denuncia un atteggiamento di chiusura del primo cittadino, avvertendo che “se dovessero ripetersi nuovamente delle azioni di chiusura e di antidemocraticità, sarà nostra cura e diritto richiedere l’intervento del prefetto”.

Jonata Cancedda spiega in una nota di aver avuto con il sindaco una conversazione telefonica, durante la quale Milia avrebbe “fissato dei paletti ai Consigli comunali” e rivolgendosi ai consiglieri di Identità e tradizione che chiedevano giorni e orari diversi avrebbe detto “Organizzatevi, il venerdì notte sarà la regola”.

“La presa di posizione sul venerdì sembra una legge indiscutibile”, ha spiegato Cancedda. “Ma per noi che siamo autonomi e liberi professionisti sono proprio i giorni in cui non possiamo mancare dal lavoro. Il sindaco deve provvedere ad avere il maggior numero di consiglieri. Questa è democrazia”.

“La sua totale chiusura mi fa pensare che lo scopo sia quello di farci fare tre assenze per farci decadere”, dice il capogruppo della minoranza. “Una cosa alla quale non avrei mai pensato se avessi visto un’apertura. E invece ci troviamo davanti un muro di cemento armato”.

“Il loro gruppo sarà al completo”, sostiene ancora Jonata Cancedda. “Infatti si sono dimessi da consigliere il vicesindaco e assessore Hassan e la dottoressa Calaresu, per dar spazio ai primi due non eletti e avere la loro squadra al completo. Per legge possono farlo, ma è una magagna”.

I tre componenti del gruppo Identità e Tradizione – Italexit ha anche inviato una pec al sindaco, nel quale lo “si invita, al contrario di quanto fatto telefonicamente, a una collaborazione con la minoranza circa la decisione degli orari e dei giorni di convocazione del consiglio. Noi siamo aperti alla massima collaborazione. Per noi è normale anche sentirsi compresi”.

Nella mail Cancedda ha anche ricordato che il Testo unico degli enti locali, all’articolo 38 comma 7, prevede che “le sedute del consiglio e delle commissioni siano pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti”.