Consiglio comunale a Cabras: proclamati gli eletti, ecco tutti i nomi

Cabras

Il sindaco Abis sulla Giunta: “È presto, ne dovrò parlare con la maggioranza”

Sono stati proclamati questo pomeriggio alle scuole di via Cesare Battisti il riconfermato sindaco di Cabras Andrea Abis e i consiglieri comunali eletti. Per la maggioranza, oltre ad Abis ci sono Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti, Ferdinando Sechi, Marco Mascia, Federica Pinna, Enrica Canu, Enrico Giordano, Paola Deiala e Marina Pau.

I cinque consiglieri della minoranza sono invece il candidato sindaco uscito sconfitto dal confronto elettorale, Gianni Meli, insieme ad Antonello Manca, Federica Pinna, Efisio Trincas e Fenisia Erdas.

Abis per ora non si sbilancia sulla Giunta che lo accompagnerà per i prossimi cinque anni. “Non ho ancora deciso”, ha detto a margine della proclamazione, “mi serve almeno una settimana. Dobbiamo fare verifiche e discutere con la maggioranza”.

La sensazione è quella che saranno diverse le conferme. “Me lo auguro”, ha detto il sindaco.

Alla guida di Cabras dal 2018, Andrea Abis ha rivinto le elezioni con il 57,31% dei voti.

Martedì, 30 maggio 2023