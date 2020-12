Consegnati tutti i buoni pasti prima di Natale a Maracalagonis, Fadda: “140 beneficiari”

Maracalagonis: consegnati tutti i buoni pasto prima di Natale. La gioia della sindaca Francesca Fadda: “Il Comune, attraverso lo sforzo profuso dal Servizio Sociale, a seguito della pubblicazione della prima graduatoria, è riuscito a soddisfare tempestivamente circa 140 beneficiari e le loro famiglie, adoperandosi affinché potessero fruire dei Buoni prima delle festività”.“Come Amministrazione Comunale, come Sindaca e assieme all’Assessore ai Servizi Sociali Martina Mulliri e all’Assessore alle Attività Produttive Francesco Pinna, siamo orgogliosi di poter dire di essere tra i pochi comuni, se non il primo, ad aver raggiunto l’obiettivo pur tra le notevoli difficoltà riscontrate anche per attivare un nuovo strumento e una nuova procedura digitale al passo con i tempi, che dia maggiore garanzia di trasparenza e affidabilità, attraverso l’utilizzo di carte elettroniche dove vengono caricati i buoni spesa, fruibili presso gli esercenti abilitati che non vengono gravati di alcuna commissione”.Lo Stato ha rifinanziato i Buoni spesa assegnando al comune €. 73.452,09, “per cui in questo momento di grave crisi economica e sociale, abbiamo potuto sopperire alle fondamentali esigenze di molte famiglie disagiate”.

