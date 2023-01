"Consapevolezza è libertà", convegno a Cagliari 18-19 gennaio - Sardegna

Si terrà mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio a Cagliari, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, il convegno "E se fosse...Consapevolezza è Libertà.

Disegnare un mondo diverso, immaginare traiettorie possibili".

Due giorni per riflettere su un tema dalle molteplici implicazioni condensato nel titolo che richiama esperti in vari settori a dibattere tra loro e con il pubblico sulla possibilità di esplorare nuovi orizzonti, di disegnare traiettorie inedite per costruire un mondo a misura di nuove sfide e necessità.

Partendo dalla consapevolezza, intesa sia come misura dei rischi e degli ostacoli sia come molla verso la sperimentazione in senso lato e ampio, quale premessa teorica e metodologica per indagare gli scenari attuali e le tendenze in atto così da organizzare le sfide imprenditoriali, le scelte dirigenziali e politiche per il futuro in modo da non rincorrerlo e subirlo ma da anticiparlo e plasmarlo. "L'incontro - sottolinea il direttore scientifico Silvano Tagliagambe - riguarda l'esigenza di proporre un approccio che non abbia timore del rischio e sappia imboccare la strada di un'innovazione fondamentale, basata su un'autentica scommessa, a scapito di quella graduale e prudente usualmente adottata. Oggi è più che mai urgente percorrere una strada simile, abbinando a un atteggiamento intensamente razionale e rigoroso una volontà che sia intensamente trasformativa". A conclusione della due giorni sarà prodotto un Instant Book.

Le giornaliste Daniela Pinna e Paola Pintus, assieme al docente di Etica del Digitale e blogger Michele Kettmajer, modereranno le sessioni con i relatori in sequenza: mercoledì 18 Alberto De Toni, Luca De Biase, Andrea Bonaccorsi e Cristina Rossi Lamastra; giovedì 19 Roberto Masiero, Daniela Viglione, Roberto Battiston, Roberto Siagri, Tiziana Catarci, Alfio Quarteroni e Ignazio Licata.

Fonte: Ansa Sardegna