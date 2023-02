Conoscere l'epilessia, convegno online - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 10 FEB - In occasione della Giornata internazionale dell'epilessia, lunedì 13 febbraio, l'Aou di Sassari terrà una videoconferenza web dalle 15 alle 16,30 per far conoscere meglio la patologia, superando anche antichi pregiudizi che, ancora oggi, spesso portano ad escludere da una normale vita sociale le persone che ne sono affette.

L'evento, dal titolo "Conosciamo meglio l'epilessia. Incontro con gli esperti", rientra tra gli appuntamenti nazionali coordinati della Fondazione Lice, la Lega Italiana contro l'epilessia. L'incontro sul web sarà aperto a tutti i pazienti, i caregiver e tutti coloro che hanno interesse a conoscere meglio questa patologia, di cui hanno sofferto personaggi illustri della storia, come Giulio Cesare, Alessandro Magno, Napoleone Bonaparte, oltre ad artisti come Michelangelo e Van Gogh. Per seguire il convegno sarà sufficiente collegarsi al link: https://meet.google.com/phr-fnhq-tvm.

"L'epilessia rappresenta una malattia neurologica cronica a grande impatto sociale con necessità di competenze elevate e spesso anche di tipo multidisciplinare, che pesa sulla vita di oltre 12.000 sardi e sulle loro famiglie. Si stima che ne siamo affette circa 50 milioni di persone al mondo, 6 milioni in Europa, e circa 500-600 mila in Italia", spiega Paolo Solla, direttore della Neurologia dell'Aou sassarese. "Nel nostro Centro epilessie operano tre specialisti esperti nel trattamento specifico della epilessia, con percorsi e servizi dedicati alla gestione di tutte le sue problematiche. Attualmente seguiamo oltre 1.000 pazienti sia in età adulta sia avanzata, in quanto l'epilessia si caratterizza per un esordio possibile in tutte le fasce di età, con un'eziologia eterogenea, un decorso cronico, solo in rari casi progressivo, e con esigenze assistenziali diverse in relazione all' età e al genere», conclude il direttore della Neurologia. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna