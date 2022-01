A queste potranno aggiungersi anche le memorie di laurea di cittadini non appartenenti alla comunità terralbese che hanno però trattato temi che riguardano il territorio, la cultura e la società terralbese, o che sono comunque di interesse per la cittadina.

“Verranno proposte al pubblico sette tesi”, spiega l’assessora Carta: “due in ambito scientifico-archeologico, due in ambito bio-medico, altre due in ambito storico-internazionale e l’ultima che riguarda la scienza della comunicazione. È prevista una modalità di presentazione ed esposizione incrociata tra i nostri dottori e dottoresse, per ambiti di appartenenza. Questa è stata una parte importante del lavoro di gruppo: si è aperto un tavolo di scambio e confronto importantissimo”.

Un incontro pubblico per la presentazione delle tesi di laurea di alcuni cittadini di Terralba. L’appuntamento è per domani, alle 18.30, nel teatro comunale. Si parlerà di lavori depositati presso l’archivio comunale grazie al progetto “Archivio tesi di laurea”, voluto dall’amministrazione precedente e ripreso dall’attuale assessorato alla cultura della giunta di Sandro Pili, guidato da Giulia Maria Elena Carta.

La locandina dell'incontro

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail