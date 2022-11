Il festival ConnEtica ha ospitato 25 appuntamenti divisi fra le tre giornate: incontri con autori, laboratori, aperitivi e spettacoli serali. Tra i protagonisti di questa seconda edizione ci sono Massimiliano Medda e Massimiliano Lorrai dei Lapola, le Lucido Sottile, Vittorio Sanna, Giovanni Moro, Ester Cois, Ivan Blecic, Elena Granata, Antonella Fancello, gli esperti del mondo digitale come Davide Costa di Sardu Pro e Alessandro Vagnozzi di Drop ed esperti dell’open source management come Andrea Podda. Tutti gli interventi che hanno animato il festival saranno disponibili sulle piattaforme web della manifestazione.

E si è parlato anche della costruzione di un progetto di sviluppo urbano per i quartieri periferici della città, a partire dalla zona della stazione e di Su Brugu. “A questo tema abbiamo dedicato anche un laboratorio”, ha commentato il presidente di Oristano e Oltre. “È un lavoro che possiamo fare con la collaborazione di tutti i soggetti della città e che poi può diventare un modello per gli altri quartieri. Proponiamo un progetto di sviluppo nuovo all’amministrazione comunale 0 alle imprese”.

“L’anno scorso abbiamo piantato un seme”, ha dichiarato il presidente di Oristano e Oltre Giampiero Vargiu, “oggi da quel seme si sta sviluppando una piantina che dobbiamo continuare a far crescere. C’è stato un salto di qualità importante, continueremo a lavorare in questa direzione. Per l’anno prossimo sono convinto che riusciremo a trovare ulteriori collaboratori”.

Diventare cittadini attivi che partecipano al proprio destino: con questo messaggio si chiude oggi la seconda edizione di ConnEtica, il festival organizzato dall’associazione di promozione sociale Oristano e Oltre. A fare da cornice è stata la cittadinanza digitale, con approfondimenti dedicati alla partecipazione, al modello di comunità partecipata e al gap di genere, con esperti dei vari ambiti che si sono alternati sul palco della sala eventi del Centro Studio Danza, in via Ghilarza.

Fonte: Link Oristano

