Connessi a natura tra yoga e meditazione in hotel Bari Sardo - Sardegna

(ANSA) - BARI SARDO, 17 GIU - Natura, relax, benessere: in Sardegna la Giornata internazionale dello yoga ha il sapore di una vacanza dai ritmi lenti. Per godere appieno del contatto con l'ambiente circostante e prendersi cura di sé, del corpo come della mente. Martedì 21 giugno, Felix Hotels, con il suo Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo, in Ogliastra, dedica due iniziative speciali tra pratiche yoga e meditazione. Lo scenario si presta bene a questa esperienza di benessere a contatto con il verde, il mare, le rocce, ginepri secolari. Il Galanias Hotel & Retreat è infatti una piccola oasi di armonia immersa nel verde e affacciata sul mare e sulle rocce spettacolari dell'Ogliastra, pochi minuti a piedi e si raggiunge la spiaggia Torre di Barì La ricerca del benessere psico-fisico è una delle priorità tra le offerte della struttura. Tappetini e cuscini colorati, elastici, pesetti, vista sul verde dalle ampie vetrate: nella grande sala dedicata in hotel si terranno le lezione di yoga. Il programma prevede anche una passeggiata contemplativa e una suggestiva lezione di yoga pranayama in spiaggia al tramonto, seguita poi da una sessione di meditazione. Le lezioni saranno aperte agli amanti di queste discipline ma anche a chi voglia avvicinarsi a queste pratiche seguiti da insegnanti certificate e altamente qualificate. Occasione per apprendere le tecniche di respirazione legata al respiro del vento, assorbire l'energia del sole, della terra, del mare, tonificare il corpo e acquisire equilibrio e consapevolezze per una esistenza armoniosa.

Al di là dell'appuntamento del 21, l'hotel ha pensato a pacchetti con lo sconto del 20 per cento per soggiorni entro il 5 agosto. Si può scegliere la formula long weekend (tre notti, due pratiche yoga al giorno e un massaggio) o quella retreat, (sette notti, cinque pratiche yoga e due massaggi). (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna