Coni, assegnate benemerenze per successi dello sport sardo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GIU - Giornata di premi per lo sport sardo con le benemerenze del Coni. Riconoscimenti a decine di atleti che hanno portato in alto la bandiera dei quattro mori nelle competizioni internazionali.

Tra loro Dalia Kaddari, campionessa italiana dei 200 metri ed europea under 23, stella dell'atletica leggera italiana. Per la cagliaritana è arrivata dal Coni una medaglia di bronzo al valore atletico per i successi delle annate 2020/21. "Ci aspetta una stagione bella tosta - ha detto Kaddari - primo impegno i mondiali a Budapest. Seguiteci in tanti".

Argento per Alessia Orro per il titolo europeo con la nazionale di pallavolo femminile. Bronzo anche per Sergio Massidda, sollevamento pesi, campione italiano kg. 61. "Un sogno? Le Olimpiadi". Medaglia d'oro per Cristian Corrias e Dario Maccioni, campioni mondiali di pesca in apnea per nazioni.

Stella d'oro al merito sportivo per la Polisportiva Ferrini Cagliari Argento per il 2021 Angelo Sciacca (secondo al mondiale immersione in apnea endurance maschile e Cinzia Assunta Cara (terza mondiale pesca apnea per nazioni). Bronzo per Mykola Vykhodtsev canoa-kayak e Daniele Oggiano, pugilato, campione italiano dilettanti kg. 56.

Medaglia di bronzo al valore atletico anche per il Club sub Cagliari: contro il Bari ha conquistato il titolo italiano di hockey subacqueo. Stesso riconoscimento per Eleonora Meloni (campionessa italiana tiro di campagna arco nudo individuale 2020 e campionessa italiana tiro alla targa al chiuso arco nudo individuale 2021), Marcello Patteri (secondo al campionato europeo ginnastica aerobica - gruppo).

E ancora: Luca Pinna (campione italiano tiro di campagna arco compound individuale), Debora Pinna (campionessa italiana tiro di campagna arco olimpico individuale), Davide Ruiu (campione italiano sollevamento pesi kg. 62; sesto Olimpiadi Tokyo kg.

61), Chiara Sanna (campionessa italiana immersione in apnea statica femminile), Luigi Podda (campione italiano Hockey su prato), Simona Truddaiu (taekwondo, terza Europei Forme - trio), Simone Vincenzo Piroddu (campione italiano Lotta stile libero kg. 61).

Premiati davanti al presidente regionale del Coni Bruno Perra e all'assessore regionale al turismo Gianni Chessa anche tanti allenatori, dirigenti con almeno dodici anni di attività e club.

Premio anche per Marta Maggetti per i successi nel windsurf.

(ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna