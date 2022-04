CAGLIARI. “La donna protagonista nella società e nel Rotary”, questo il titolo voluto dal Governatore Gabriele Andria, per il 65ﹾ Congresso del Rotary International, Distretto 2080, che riunisce i 95 club di Roma, Lazio e Sardegna, in programma al Teatro Doglio di Cagliari nelle giornate del 29 e 30 aprile. “Date non casuali” dichiara Andria “ma scelte per permettere ai partecipanti di unirsi alle celebrazioni di Sant’Efisio del 1° maggio”.

Un programma fitto, realizzato con la supervisione del PDG Giulio Bicciolo la direzione scientifica dell’avvocata Rita Dedola, Assessora alle pari opportunità del Comune di Cagliari e socia rotariana, per una due giorni di lavori con momenti di approfondimento e riflessione sul ruolo della donna nella società odierna, tra opportunità e sfide ancora da combattere, prima fra tutte quella del superamento delle disuguaglianze.

Tra gli interventi istituzionali, dopo i saluti del Sindaco Paolo Truzzu, quello della Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti e dell’Avvocata Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. Tre le tavole rotonde con protagonisti e protagoniste del mondo delle professioni, dell’imprenditoria, del giornalismo, della magistratura e dell’università.

Il Rotary International è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per risolvere i problemi più pressanti del mondo. I 35.000 club nel mondo sono impegnati a: promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione, sviluppare le economie locali, incentivare la sostenibilità ambientale.