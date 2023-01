Oristano

Nuovo confronto in seguito alla pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla trasparenza

Le associazioni dei benzinai Faib, Fegica, Figisc e Anisa congelano lo sciopero, proclamato da per il 25 e 26 gennaio, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti del governo. Le parti torneranno a incontrarsi martedì 17 gennaio, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (potrebbe arrivare già questa sera) del decreto sulla trasparenza dei costi del carburante varato martedì scorso dal Consiglio dei ministri e rivisto ieri.

I gestori delle stazioni di servizio chiedono che venga messa fine alle polemiche sui rincari del costo della benzina, scattati dal 1 gennaio quando è terminato lo sconto sulle accise, varato lo scorso marzo dal governo di Mario Draghi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e ritoccato al ribasso dal 1 dicembre dall’esecutivo di Giorgia Meloni. Ora lo sconto non c’è più e la benzina in città costa anche 2 euro al litro mentre in autostrada sfiora i 2,5 euro. E la contesa politica torna a concentrarsi sul peso delle accise sulla formazione del costo: la componente fiscale è pari al 58%, decisamente superiore al prezzo industriale (42%).

Il governo ha preso atto del congelamento dello sciopero e della sospensione del giudizio da parte delle associazioni sul decreto legge in attesa della pubblicazione. Dopo l’analisi del testo, a quanto filtra, dovrebbe arrivare la revoca della serrata delle stazioni di servizio. “Abbiamo apprezzato il chiarimento avuto con Governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi, né per le eventuali pretese speculazioni di cui si è parlato”, spiegano Faib, Fegica e Figisc/Anisa. Poi aggiungono: “Ora è il momento di lavorare seriamente per restituire efficienza e piena legalità alla rete”.

