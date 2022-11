“Conflitto di interessi” a Capoterra, chiesta la revoca del neo presidente del nucleo di valutazione

“Onnis Cugia – spiega Silvano Corda – ricopre la carica di presidente della cooperativa Poggio dei Pini. La cooperativa di cui è Presidente si trova, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale.

La società cooperativa intrattiene regolari rapporti con l’Amministrazione, in cui si evidenziano interessi reciproci, regolamentati da convenzioni specifiche, in tutti i settori dall’urbanistica all’edilizia privata e servizi tecnologici da cui dipende la fornitura e la gestione del servizio idrico anch’esso regolamentata con apposita convenzione tra la Cooperativa e l’Amministrazione.

Pertanto – sostiene Corda – ritenendo palese il grave conflitto di interesse, faccio presente che sono quotidiani i rapporti che intercorrono tra Coop Poggio e amministrazione comunale.

Gli interessi che certificano le incompatibilità di Cugia, evidenziati dal sottoscritto, oltre che nel settore Urbanistica, all’edilizia privata e servizi tecnologici sono ravvisati, anche, nella presenza di dipendenti comunali tra, cui il funzionario responsabile legale, è componente del collegio dei probiviri della Cooperativa, alcuni dipendenti comunali sono attualmente soci della cooperativa, e usufruiscono dei vantaggi della convenzione tra comune e cooperativa per la gestione idrica oggetto di controversie come avvenuto in tempi passati”.

Insomma: “La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l’imparzialità partecipando al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza e non può valutare i funzionari o dipendenti della struttura comunale che hanno incarichi e rapporti, in qualità di soci, direttamente facenti parte del consiglio di amministrazione della cooperativa Poggio dei Pini”.