«Confintesa promuove il reinvestimento delle quote sindacali in favore dei nostri iscritti, investendo in servizi a loro dedicati e promuovendo iniziative giudiziali, fornendo un’ampia trasparenza sull’attività svolta. Inoltre, in un’ottica di adeguamento digitale oramai sempre più al centro della quotidianità di ognuno di noi, gli scambi di idee si contestualizzano anche nei gruppi social, organizzando incontri conoscitivi e formativi a mezzo piattaforma digitale di videoconferenza», aggiunge la nota del sindacato.

«Sono state illustrate le linee di indirizzo e le prospettive future che le segreterie generali sarde, congiuntamente ai coordinamenti territoriali e agli organi centrali, seguiranno su tutto il territorio della regione», spiega una nota di Confintesa Funzione Pubblica, «tenuto conto della peculiarità della Sardegna e del periodo storico, nel quale instabilità e cambiamenti sono all’ordine del giorno. Il modo di fare sindacato deve essere adeguato al mondo del lavoro contemporaneo, e non impostato su stereotipi del passato. Essere diversamente sindacalisti è, per noi, una responsabilità, un impegno ed una sfida».

Fonte: Link Oristano

