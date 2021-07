Confindustria Centro Nord Sardegna aiuterà popolazioni e imprese denneggiati dagli incendi

“Possiamo soltanto gioire per il fatto che questa volta non ci siano state vittime tra la popolazione”, ha concluso il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, “ringraziamo tutti gli operatori che si sono prodigati con coraggio e abnegazione per ridurre al minimo i rischi per le vite umane e per sconfiggere le fiamme di un incendio di proporzioni mai viste”.

“Sappiamo che per la Sardegna l’estate è una grande occasione di risveglio economico e un’occasione di crescita e sviluppo, grazie alle risorse che i turisti portano sull’isola. Ma nello stesso tempo, periodicamente, viviamo la tragedia degli incendi che colpiscono i nostri territori lasciando profonde ferite che richiedono anni per rimarginarsi e provocano danni incalcolabili all’ambiente e all’economia”.

“Il mio sentimento”, ha dichiarato Ruggiu, “è un misto di sconforto e di rabbia. Nella nostra regione si fa tanto, da sempre, nella lotta agli incendi ma, a quanto pare, non è mai abbastanza. Manifesto a nome di tutti i consiglieri e dell’intera Associazione la nostra solidarietà alle amministrazioni colpite, agli operatori economici e a tutta la popolazione per un evento che lascia senza parole”.

