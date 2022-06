Confindustria: Bonomi, Sardegna deve puntare su industria - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - "I problemi della Sardegna? Bisogna essere ottimisti. Bisogna sfruttare le caratteristiche della Sardegna e puntare non solo sul turismo ma anche sull'industria". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea regionale degli Industriali in svolgimento all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

"La Sardegna ha già dimostrato negli anni che si può fare industria, manifattura. E si può fare in maniera competitiva.

Certo, dobbiamo creare le condizioni - ha aggiunto Bonomi - e in questo senso le infrastrutture sono essenziali". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna