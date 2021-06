Confidenze e sogni, ad Arborea va in scena “L’amore si racconta”

La pandemia ha reso lunga e difficile la gestazione del progetto, ma non è riuscita a fermarlo. Per dare continuità all’iniziativa, il gruppo di lettura di Arborea aveva pensato di far girare tra le famiglie un questionario, da compilare in forma anonima.

L’esito scenico tratto dal testo della scrittrice Savina Dolores Massa sarà proposto nello spazio all’aperto dell’Ex Gil mercoledì 30 giugno, alle 21. L’ingresso sarà libero ma in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in vigore.

Fonte: Link Oristano

