Oristano

Si cerca di evitare in questo modo il blocco del servizio per carenza di personale

Dopo Ghilarza anche al Pronto Soccorso di Oristano arrivano i “medici in affitto”. Ora è ufficiale ed è confermato anche l’avvio del loro servizio previsto per l’11 ottobre prossimo, come annunciato nei giorni scorsi dal commissario Giorgio Steri.

Si cerca di trovare soluzione in questo modo alla grave situazione di emergenza determinata dalla carenza di personale medico.

Il commissario già domani, per meglio valutare le misure organizzative da promuovere, sarà all’ospedale San Martino, insieme ai vertici del San Martino, per un sopralluogo con i dirigenti delle società che ne ha ottenuto l’affidamento, la MST GROUP di Vicenza, la stessa che dallo scorso mese di maggio ha in gestione il Punto di Primo Intervento di Ghilarza.

La società veneta è stata incaricata di assicurare per tre mesi, e cioè fino al 10 gennaio prossimo, la copertura dei turni del Pronto Soccorso di Oristano per i soli pazienti indirizzati dopo il triage agli ambulatori dei codici di minore gravità, i bianchi e verdi.

Una decisione contestuale al rinnovo dell’appalto dei servizi del Delogu di Ghilarza, in scadenza il prossimo 30 ottobre, per il quale era stata prevista la possibilità di un rinnovo di ulteriori sei mesi.

Come consentito della normativa sugli appalti, l’Ats ha però disposto sia il rinnovo che l’estensione della fornitura dei servizi già forniti dalla società veneta prevedendo un rinnovo per altri tre mesi del servizio del Punto di Primo Intervento del Delogu di Ghilarza e per un uguale periodo la copertura dei turni nel Pronto Soccorso di Oristano.

Il costo previsto per gli ulteriori sei mesi, ripartiti tra Ghilarza e Oristano è fissato in 345.144 euro. Una cifra che, sommata a quella già impegnata per i primi sei mesi dell’appalto, ne portano il valore alla somma di 712.389,00 euro.

Lunedì, 4 ottobre 2021