(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Il fatturato aggregato delle 190 cooperative aderenti a Confcooperative e impegnate nelle filiere della logistica e dei trasporti, manifatturiere, dei servizi alle imprese, dell'ICT, della vigilanza e sicurezza, dei servizi assicurativi e finanziari, è stimato intorno ai 93 milioni di euro nel 2021, in crescita del 24% rispetto al 2018, quando questo valore si attestava intorno ai 75 milioni di euro. E' quanto emerso nel corso dell'assemblea delle imprese che, all'unanimità, ha eletto presidente Fulgenzio Cocco, 59 anni, presidente del Consorzio MCM di Sanluri.

Sono in crescita anche il costo del lavoro complessivo del 27% con 54 milioni di euro stimati per il 2021, contro i 42 mln del 2018, e le posizioni lavorative che nel 2021 sono stimate intorno alle 2.930 unità (compresi part time e tempi determinati) con un aumento del 24% circa rispetto alle 2.364 unità registrate nel 2018.

Cresciuto significativamente nel quadriennio considerato (+17%) anche l'attivo patrimoniale (ossia gli investimenti e il circolante), passato di 57 milioni del 2018 ai 64 del 2020 e ai 66 mln stimati per il 2021, "segno che evidentemente vi sono filiere che si sono adattate all'economia in e post covid con nuovi investimenti, ma anche il fatto che sono cresciuti ancora i crediti, soprattutto verso le Pubbliche amministrazioni".

Assieme a Cocco sono stati eletti del consiglio regionale di Confcooperative lavoro Servizi Sardegna Roberto Brugattu (CLP San Giorgio), Marta Loi (San Martino), Alessandro Cogoni (Hades), Giorgio Licheri (Coagri), Antonio Luigi Medardi (Conf Servizi), Pietro Tolu (Vigilanza La Nuorese), Umberto Cossu (CDSP), Matteo Barmina (Melis & C.) Gino Pascal Urru (Marmicad) (ANSA).



