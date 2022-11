Confcommercio, l'aeroporto di Cagliari deve restare pubblico - Sardegna

Insularità in Costituzione, occasione da sfruttare. Anche per risolvere una volta per tutte la questione della continuità territoriale che preoccupa gli albergatori in vista della stagione 2023. Tra gli obiettivi - questa è la battaglia di Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna - quello di evitare la "privatizzazione" della Sogaer e quindi dell'aeroporto di Cagliari. "La politica dei trasporti ed il futuro dell'aeroporto di Cagliari devono trovare una via, giuridicamente possibile, economicamente conveniente e socialmente giusta".

"Siamo compatti - ha dichiarato Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna - nel difendere l'unica porta di accesso al loro territorio, alle loro aziende, allo sviluppo dell'isola. I sardi hanno diritto a muoversi liberamente, esercitare i loro diritti costituzionali al movimento, e, non ultimo, quello a vedere rimossi gli svantaggi dell'insularità". Da Federalberghi preoccupazione per il futuro dei trasporti in Sardegna: "La stagione è stata ottima - ha aggiunto Mura - ma nei prossimi mesi saremo tagliati fuori dalle rotte del nord Sardegna. E poi siamo fortemente preoccupati per il destino della continuità".

Per tenere alta l'attenzione sul tema dei trasporti sabato 17 dicembre ci sarà il primo dei convegni organizzati dalle due associazioni. "Senza retorica, senza posizioni personalistiche o preconcette, noi vogliamo dimostrare con la forza della scienza e delle argomentazioni che questo territorio merita competenza, attenzione, rispetto - ha detto Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio sud Sardegna - Le spericolate operazioni, ventilate e mai chiarite, che intendono mettere a rischio l'autonomia delle infrastrutture del Sud Sardegna, non possono avvenire. Non per capriccio, ma perché non si può regalare a nessuno il frutto del lavoro dei sardi, non si possono mettere a repentaglio i lavoratori, gli utenti, gli imprenditori".

Fonte: Ansa Sardegna