Confartigianato Sardegna traccia le strategie per il futuro e conferma Maria Amelia Lai presidente

Siamaggiore

Dopo l’assemblea regionale a Siamaggiore in Giunta anche Sandro Paderi e Antonio Matzutzi

Maria Amelia Lai, imprenditrice di Ozieri del settore delle costruzioni, è stata confermata presidente regionale di Confartigianato Sardegna, associazione che guiderà anche nel prossimo biennio. Lo hanno deciso i delegati artigiani, riuniti questa mattina a Siamaggiore per la 67ª assemblea regionale. Un’occasione per confrointarsi sullo stato di salute delle 109.000 piccole e medie imprese sarde, di cui 34.000 artigiane, con quasi 250.000 addetti, che operano nelle costruzioni, autotrasporto e autoriparazione, servizi alla persona e digitali, alimentazione e ristorazione, moda, pulizie e tutela del paesaggio e tipico e tradizionale, rappresentando il 20% della forza produttrice dell’isola e il 13% del valore aggiunto regionale, equivalente a quasi 4 miliardi di euro.

Un patrimonio di tradizione, conoscenza, innovazione, talento, capacità, resilienza e lavoro che le micro, piccole, medie imprese e le artigiane offrono alla Sardegna, al resto d’Italia e d’Europa per la crescita economica e lo sviluppo competitivo del tessuto produttivo e per il progresso sociale di cittadini e imprenditori.

L’assemblea regionale di Confartigianato ha confermato anche la vicepresidenza al vicario Fabio Mereu, 44 anni, imprenditore di Cagliari del trasporto persone, che verrà supportato dagli altri due vicepresidenti: Giacomo Meloni, imprenditore edile di Olbia, e Giuseppe Pireddu, autoriparatore di Macomer. Della Giunta faranno parte anche Norella Orrù e Salvatore Loi (Sud Sardegna), Sandro Paderi e Antonio Matzutzi (Oristano), Giuseppe Tatti (Nuoro), Marco Rau (Sassari) e Marina Manconi (Gallura).

“I dati e il sentiment dei territori dicono come il comparto sia cresciuto nei numeri, nella mentalità e nella visione del futuro”, commenta la presidente Lai. “Alla Regione chiediamo che queste abbiano una attenzione maggiore e più particolare, per la loro tenuta e crescita che influisce su tutta l’economia regionale. Per questo abbiamo bisogno che la legge regionale 949, quella degli artigiani sardi, diventi strutturale. Lo strumento, in tre anni, con il nostro contributo, ha erogato oltre 42 milioni di euro di sostegni alle imprese sarde del settore ma è tuttora bloccata dalla burocrazia. Alla Regione chiediamo certezza e celerità sulla riapertura dello sportello per soddisfare le richieste delle realtà produttive”.

Analogo appello alla Regione contro il caro energia. “La Giunta, anche grazie alle nostre richieste”, continua Lai, “a gennaio mise a disposizione 70 milioni di euro per euro per supportare imprese e famiglie nell’autoproduzione dell’energia ovvero sul fotovoltaico. Uno stanziamento importante per il quale è necessario avere chiarimenti su tempi e procedure: non c’è tempo da perdere. Non si può chiudere a causa delle bollette”.

Poi il passaggio sull’insularità, tema caro alle imprese. “Vogliamo rimanere isola ma non vogliamo più l’isolamento”, sottolinea la presidente, “la Sardegna non deve più rimanere prigioniera di maggiori costi e gap competitività. Ci batteremo fino a quando l’insularità non sarà tangibilmente applicata”.

Infine, Confartigianato, in vista delle prossime elezioni regionali, ha annunciato il rilancio del “rating”, il consueto strumento dell’associazione che servirà a monitorare, verificare e valutare la qualità dei provvedimenti politico-sindacali dei futuri amministratori regionali che andranno a incidere sulle attività artigiane e sul territorio. Con tale progetto e metodo, i candidati presidenti e consiglieri potranno sottoscrivere il “manifesto” dell’organizzazione artigiana con le proposte delle piccole e medie realtà e, successivamente se eletti, verranno monitorati con un sistema, indipendente e certificato di controllo dei risultati raggiunti.

All’incontro ha partecipato anche l’assessora regionale all’Industria Anita Pili. L’esponente dell’esecutivo ha anticipato che la settimana prossima ci sarà la convocazione delle associazioni imprenditoriali sul problema dell’energia e sul fondo da 70 milioni di euro stanziato dalla Giunta per l’autoproduzione (fotovoltaico). Inoltre, Pili ha dichiarato di voler lavorare insieme alle imprese, soprattutto quelle artigiane, per potenziarle e sostenerle e quindi si è impegnata a intervenire per risolvere il problema che blocca la legge 949.

Lai, attraverso il dossier “La nuova era delle imprese artigiane sarde: innovare per resistere e costruire un nuovo futuro”, ha voluto presentare e analizzare i dati, attuali e dell’ultimo decennio, del settore e ragionare sulle numerose condizioni che, soprattutto negli ultimi tre anni, hanno modificato aspettative e visione prospettica delle attività produttive isolane ribadendo, inoltre, il proprio impegno e quello di Confartigianato Sardegna nel continuare il dialogo con la regione, le istituzioni, le amministrazioni e la politica, per dare coraggio, energia, credito e opportunità alle circa 34.000 imprese artigiane sarde e agli oltre 64.000 addetti, e sostenere concretamente il tessuto produttivo delle piccole e micro realtà sarde.

Sul Pnrr l’associazione artigiana auspica il pieno coinvolgimento delle pmi e progetti e bandi a misura di piccole e medie realtà che, altrimenti, rischierebbero di rimanere ai margini. “Il successo del Piano”, sottolinea Lai, “dipenderà anche dalla capacità di coinvolgere tutti gli attori del nostro tessuto produttivo, a partire dagli artigiani e dalle piccole imprese. C’è la necessità di superare le carenze nei processi decisionali e nelle procedure della pubblica amministrazione che stanno ritardando l’attuazione dello strumento. La piena realizzazione di questo va garantita anche attraverso la capacità di rinegoziazione delle risorse e di revisione delle linee di investimento che vanno integrate con la nuova politica di coesione 2021-2027. La nostra Associazione, per questo conferma un deciso impegno per sostenere gli sforzi degli imprenditori, alle prese con le minacce dell’inflazione e degli incrementi dei costi aziendali. E’ una sfida sulla quale il Governo ma anche la Regione Sardegna e i comuni devono concentrare ogni iniziativa per non perdere un’opportunità irripetibile per il nostro territorio e per tutto il Paese”.

La presidente ha poi annunciato di voler puntare sui giovani. “Attraverso il Movimento Giovani Imprenditori”, continua, “occorre investire sulle nuove leve dell’imprenditorialità e siamo impegnati a costruire prospettive di sviluppo per le giovani aziende, incoraggiando la creatività e la passione delle nuove generazioni. Incentiveremo questa loro forza anche per ridare energia a una regione che non si arrende alla crisi, anzi reagisce in modo costruttivo, facendo impresa e dando così vita a nuovi posti di lavoro e opportunità di sviluppo con la forza della creatività, con la costanza e con l’impegno quotidiano”.

Stesso discorso per l’internazionalizzazione delle imprese: “È importante proseguire nel percorso avviato anni fa, visto l’interesse delle imprese nei mercati esteri. I prodotti della Sardegna”, evidenzia Lai, “sono apprezzati ed è fondamentale che le nostre realtà produttive continuino a essere messe nelle condizioni ottimali per ampliare i loro mercati. Per questo condividiamo la strategia portata avanti dalla Regione e il potenziamento degli strumenti”.

Tra le priorità dell’associazione artigiana anche lo sviluppo della “Impresa 4.0”. “Crediamo fortemente che gli artigiani possano essere veri protagonisti dell’innovazione”, rimarca la presidente, “a condizione che sappiano portare avanti un modo di innovare che si integri con il valore artigiano. È proprio l’artigianalità l’elemento distintivo fondamentale che rappresenta la forza di un sistema imprenditoriale, fatto di intelligenza, innovazione e coraggio che anche in Sardegna muta si evolve. Per questo qualità, ricerca stilistica, flessibilità e personalizzazione, non solo possono convivere, ma anche rafforzarsi reciprocamente, dando vita a un modello vincente. Innovazione e valore artigiano nella nostra isola possono, e debbono, rafforzarsi reciprocamente, dando vita a un modello vincente. L’innovazione è ormai al centro di tutte le strategie di crescita dell’Italia e della Sardegna, con strumenti concreti che possono finalmente riportare l’economia regionale a livelli competitivi. Anche per questo siamo pronti a questa nuova sfida”.

Il profilo dell’artigianato della Sardegna

Nell’isola le micro-piccole imprese attive con meno di 50 addetti insieme alle imprese artigiane attive sono 109.028 mila, il 99,7% delle imprese totali del territorio e occupano 254.638 addetti, l’82,0% dei lavoratori totali (310.479). Delle micro e piccole imprese presenti sull’Isola una su quattro (25,2%) è artigiana. La dimensione media delle imprese artigiane dell’isola è di 2,3 addetti per impresa.

Sull’isola i 64.000 addetti che operano nelle realtà artigiane rappresentano il 20,7% del numero totale di occupati sul territorio. In particolare, operano nell’artigianato sardo il 42,2% dei lavoratori del manifatturiero esteso, il 57,2% dei lavoratori delle costruzioni e l’11,8% dei lavoratori dei Servizi.

In Sardegna al primo trimestre 2023 le imprese artigiane registrate sono 34.191, si tratta di un’impresa su cinque presente sull’Isola (171.277). Le nuove iscrizioni nei primi tre mesi dell’anno sono state 568 e le cessate non d’ufficio 593, valore più basso dell’intera serie; la nati-mortalità di impresa determina un saldo negativo di 25 unità.

Va assolutamente tenuto conto che l’analisi degli ultimi dati Movimprese, riferiti al I trimestre 2023, sono ancora in parte condizionati da quanto determinato dalla crisi Covid-19.

Composizione settoriali dell’artigianato sardo

Prendendo a riferimento il numero di imprese artigiane registrate al primo trimestre 2023 a livello di divisione Ateco 2007 tra quelle più rappresentative del comparto – con numero di imprese registrate che pesano sullo stock totale di imprese al primo trimestre 2023 più dell’1% – se ne individuano 16 in cui si concentra il 90,1% dell’artigianato dell’isola: lavori di costruzione specializzati con 7.830 imprese, pari al 22,9% del totale artigianato, costruzione di edifici, con 5.052 imprese, pari al 14,8% del totale, altre attività di servizi per la persona con 3.727 imprese, pari al 10,9% del totale, commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli con 2.315 imprese, pari al 6,8% del totale, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, con 1.986 imprese, pari al 5,8% del totale, attività dei servizi di ristorazione con 1.960 imprese, pari al 5,7% del totale, industrie alimentari con 1.399 imprese, pari al 4,1% del totale, attività di servizi per edifici e paesaggio con 1.271 imprese, pari al 3,7% del totale, fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) con 1.217 imprese, pari al 3,6% del totale, industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, con 941 imprese, pari al 2,8% del totale, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, con 727 imprese, pari al 2,1% del totale, Altre industrie manifatturiere con 724 imprese, pari al 2,1% del totale, riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature con 678 imprese, pari al 2,0% del totale, fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi con 575 imprese, pari all’1,7% del totale, altre attività professionali, scientifiche e tecniche con 355 imprese, pari all’1,0% del totale e attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici con 332 imprese, pari all’1,0% del totale.

Tra questi principali 16 settori si rileva un peso più elevato dell’artigianato sul totale imprese operanti nel settore per: Altre industrie manifatturiere (84,6%), riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (80,7%), lavori di costruzione specializzati (74,0%), industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (71,8%), altre attività di servizi per la persona (71,6%), fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (66,8%), riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (64,8%), trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (64,4%) e industrie alimentari (61,6%).

La dinamica di lungo periodo (10 anni) – primo trimestre 2013- primo trimestre 2023 – mostra per i principali settori dell’artigianato dell’isola trend di crescita per: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (+49,0%), attività di servizi per edifici e paesaggio (+12,2%) e altre attività di servizi per la persona (+12,0%); e, all’opposto, trend di decrescita più ampi per: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (-33,5%), trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (-29,8%), fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-26,0%), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (-24,0%), costruzione di edifici (-23,8%), riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (-21,3%), fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (-21,2%) e altre industrie manifatturiere (-20,6%).

Nell’ultimo anno – primo trimestre 2022 – primo trimestre 2023 – variazioni tendenziali positive si rilevano per: riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature (+3,8%), altre attività di servizi per la persona (+2,9%), attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici (+1,2%), lavori di costruzione specializzati (+1,1%) e attività di servizi per edifici e paesaggio (+0,9%); e negative, più accentuate, per: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (-4,9%), trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (-4,7%), riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (-4,1%), altre industrie manifatturiere (-3,3%) e fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-3,2%).

Imprese artigiane gestite da giovani

In Sardegna nel 2022 sono 2.616 le imprese artigiane gestite da under 35, pari al 7,6% del numero complessivo di imprese artigiane presenti sul territorio e al 18% del numero totale di imprese gestite da giovani imprenditori (14.553). Di queste il 26,3% è gestito da giovani donne e la restante quota del 73,7% da uomini under 35 e il 5,8% da stranieri con meno di 35 anni.

Il 37,1% delle imprese artigiane gestite da under 35 sono imprese del comparto servizi alle persone, il 35,1% sono imprese delle costruzioni, il 13,7% sono imprese del settore manifatturiero e il 12,9% sono imprese dei servizi alle imprese. Le imprese giovanili rappresentano il 10,5% dell’artigianato nei servizi alle persone, il 7,2% in quelli alle imprese, il 7,1% nelle costruzioni e il 5,2% nel manifatturiero. Nello specifico, le prime cinque divisioni per numero di imprese artigiane registrate gestite da giovani – settori in cui si concentra il 70,1% dell’artigianato gestito da under 35 – sono: lavori di costruzione specializzati (con 559 imprese artigiane gestite da under 35), altre attività di servizi per la persona (530), costruzione di edifici (349), attività dei servizi di ristorazione (254) e attività di servizi per edifici e paesaggio (142).

Focus giovani e futuro

Pensare al futuro ignorando la demografia è impossibile. Il declino demografico è prossimo e la decrescita della componente giovanile nei prossimi 40 anni, trend più accentuato proprio nella nostra regione (-41,0%), è espressione dell’elevata denatalità odierna (2022 anno record per minor numero di nascite). Ciò innesca meccanismi che deragliano il processo di crescita economico e sociale. Alcune evidenze le abbiamo già sotto gli occhi. In un contesto di “declino”, come quello che si prospetta se non si inverte il trend demografico, la crescita decelera determinando una domanda di lavoro poco dinamica e di bassa qualità che attiva, velocizza e spinge un altro fenomeno sfavorevole per la penisola tutta, e in particolare per la nostra isola, quello della “fuga di cervelli”: per la Sardegna il tasso di migratorietà, calcolato rapportando il saldo estero di laureati 25-39 anni su 1.000 giovani 25-39 anni, è di -0,81, valore che la posiziona al centro alla classifica nazionale. Si tratta di un fenomeno per nulla positivo che negli ultimi 10 anni non ha cessato di crescere.

L’ampliamento, in valori assoluti, del saldo negativo (iscritti < cancellati laureati 25-39 anni), nel 2021 rispetto al 2011, per la nostra isola è stato di 130 unità. Questo fenomeno da conferma che i giovani di oggi sono cittadini del mondo e che quando pensano al loro futuro hanno lo sguardo lungo che prevarica i confini nazionali. Ciò chiede al Paese tutto, e alla Sardegna in modo particolare, uno sforzo in più per far sì che anche restare può rappresentare una buona scelta.

Questo fenomeno del brain drain impoverisce il capitale umano e riduce la creazione d’impresa. Anche per flussi migratori interni al paese di giovani laureati, che si spostano da regione a regione, la Sardegna mostra un saldo negativo (-2,05). Sul fronte lavoro il segmento giovani è quello che più ha recuperato, a livello nazionale, i livelli pre-pandemia.

Il tasso di occupazione 15-34 anni si attesta per la nostra regione al 37,5%, valore superiore a quello rilevato per il Mezzogiorno (31,7%) ma inferiore a quello nazionale (43,7%). Tra le regioni però è quella che recupera meno i livelli del 2019, difatti il tasso raggiunge i livelli pre-pandemia (+0,1%) senza superarli.

Per apertura delle imprese verso la platea giovanile under 30, misurata con riferimento alla quota di entrate previste dalle imprese di figure con meno di 30 anni, la Sardegna si posiziona ultima con una quota del 3,6%. È invece tra le prime regioni (quinta) per quota di Neet, indicatore che misura il “grande spreco” della risorsa giovani poiché si tratta di coloro che non risultano inseriti né in percorsi di studio né in percorsi di lavoro. Tale quota risulta però in contrazione, come in tutte le altre regioni, nel 2022 rispetto al 2021, di 2,2 punti. Seppur la dinamica demografica da già i suoi effetti sull’occupazione autonoma artigiana che vede ridursi la platea di riferimento di under 35 – che nel 2021, ultimo dato disponibile, conta 3.528 unità – del 12,1% fare impresa resta ancora per il 48,2% degli under 30 italiani un’opzione di scelta post studi, quota di quasi dieci punti superiore al 38,7% della media Ue a 27.