Oristano

Un appello alla Regione affinché sostenga il Sistema Arborea, duramente colpito dai rincari su materie prime ed energia. A sollecitare l’intervento della Giunta guidata dal presidente Christian Solinas sono Confagricoltura Sardegna e Coldiretti Sardegna.

“Confagricoltura Oristano è al fianco della Cooperativa 3A, degli allevatori e della Cooperativa Produttori Arborea che chiedono alle istituzioni interventi urgenti per contrastare l’emergenza del latte vaccino”. Lo ha detto il presidente provinciale di Oristano e presidente regionale di Confagricoltura, Paolo Mele, che già alcune settimane fa aveva sollecitato la Regione affinché si adoperasse per venire incontro a questo mondo in forte difficoltà.

“La crisi del comparto, concentrato per la maggior parte nel distretto di Arborea”, ha ricordato Mele, “sta raggiungendo livelli di criticità estremi dovuti alla forte crescita dei costi di produzione e alla diminuzione del latte causata dall’epidemia della Blue tongue”.

“L’incremento di tre-quattro centesimi a litro previsto dal provvedimento governativo ‘Emergenza stalle’, in vigore fino al prossimo 31 marzo, è un passaggio importante per i nostri allevamenti”, ha aggiunto il presidente regionale e provinciale di Confagricoltura, “ma non assolutamente sufficiente per coprire gli aumenti di energia, carburanti, mangimi, concimi e trasporti, che in Sardegna diventano ancora più pesanti per via dei costi esorbitanti dell’insularità”.

“C’è poco tempo per intervenire e mettere al sicuro un comparto importantissimo”, ha concluso Mele, “comparto che dà di che vivere a migliaia di famiglie non solo nell’Oristanese, ma in tutta la regione”.