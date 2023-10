Confagricoltura,'a rischio parte fondi per il benessere animale' - Notizie

"L'agenzia regionale Laore non ha il personale sufficiente per assicurare, entro il 31 dicembre 2023 e in diversi territori dell'Isola, l'assistenza tecnica obbligatoria per le aziende agricole che aderiscono alla misura del Benessere animale". Lo denuncia...

Fonte: Ansa Sardegna