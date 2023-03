Confagricoltura, a Oristano nasce la sezione olivicola provinciale

Oristano

Alla guida il presidente Franco Ledda insieme a Giorgio Sequi, vicepresidente

Con la costituzione della nuova sezione olivicola provinciale, si è messa in moto nei giorni scorsi per Confagricoltura Oristano una riorganizzazione territoriale importante, sul piano della rappresentanza dei diversi settori produttivi in agricoltura.

A guidare questo ramo dell’associazione agricola di categoria saranno Franco Ledda come presidente e Giorgio Sequi come suo vice.

Un passaggio che arriva in un momento importante per il settore olivicolo che in Sardegna, e nello specifico nell’Oristanese, conta su produzioni di notevole eccellenza riconosciute nei più importanti concorsi qualitativi nazionali e internazionali.

Ed è nella rinomata vetrina di “Olio Capitale”, nei giorni scorsi a Trieste, che le produzioni di Ledda (impresa agricola Franco Ledda) e Sequi (azienda agricola Santa Suia) sono arrivate in finale fra decine di concorrenti: il primo al top dei fruttati leggeri provenienti da tutta l’area del Mediterraneo e Sequi come secondo classificato nei fruttati medi.

“Si tratta di un riconoscimento importante”, ha spiegato Giorgio Sequi, “permetterà alle nostre produzioni, purtroppo ancora di nicchia in termini quantitativi, con circa il 2% dell’intera produzione italiana, di riqualificare i vecchi oliveti e di impiantarne di nuovi, seguendo tradizioni di coltivazione e di varietà locali che rendono l’olio della Sardegna uno degli alimenti più apprezzati del panorama internazionale di settore”.