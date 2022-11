Finché lo stato della strada non sarà completamente sicuro, chi deve raggiungere la Statale 131 dovrà ancora percorrere la via Garibaldi.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Per non rischiare altri incidenti in attesa di una verifica sulle cause della voragine e sulle condizioni di quel tratto di strada, il Comune e la Provincia avevano deciso di dirottare il traffico.

L’incidente era avvenuto intorno alle 8,30. Una automobilista alla guida di una Hyundai diretta verso la 131 non si era accorta in tempo della buca e ci era finita dentro con una ruota. L’urto violento aveva fatto scoppiare lo pneumatico.

L’accesso alla rotonda tra la Provinciale 56 e la via Garibaldi però non è stato ancora riaperto: resta la deviazione del traffico fino all’assestamento del fondo stradale e del nuovo asfalto.

È stata riparata dai tecnici di Abbanoa la falla in una condotta idrica che ieri a Santa Giusta aveva causato un cedimento in una strada, intrappolando un’auto. Lo ha confermato il sindaco Andrea Casu.

Fonte: Link Oristano

