“Mi chiamo Rosalba Caddeo, sono residente a Quartucciu in via Cavour, e vorrei partecipare al concorso per le luminarie di Natale !!!!! Vi invio alcune foto, ma vi assicuro che dal vivo sono un’altra cosa!!”

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]

I vincitori saranno intervistati su Radio Casteddu Online.