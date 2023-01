Ad Ales, Gabriella Paderi ha ricevuto una cesta di prodotti tipici locali: un premio scelto per promuovere le eccellenze del territorio e sostenere le piccole attività anche con questi semplici gesti. La cesta, del valore di 100 euro, conteneva un bellissimo campionario delle squisite produzioni del territorio diocesano: formaggio, salumi, bottarga, dolci. Al primo omaggio si sono aggiunti i doni della Fabbrica del Presepio, accessori realizzati in tecnica napoletana del ’700, e un abbonamento annuale a Il Nuovo Cammino, offerto dalla Fondazione Santa Mariaquas.

Per la “sezione famiglie”, la giuria ha riconosciuto come miglior lavoro quello presentato dalla famiglia di Gabriella Paderi , di Tanca Marchese (Terralba), con la seguente motivazione: “Per aver saputo offrire un’originale interpretazione del momento dell’Incarnazione in cui il Verbo incontra l’Umano nel suo qui ed ora, interiore ed esteriore. L’artista offre allo spettatore la possibilità di rivivere in prima persona lo stesso itinerario di scoperta e incontro del mondo dell’umano compiuto dal Divino veniente fino al suo accoglimento nella fede da parte della giovane famiglia di Nazareth”.

Per la “sezione parrocchie”, si è classificata prima la Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Ales . Ha ricevuto una pergamena e 150 euro per poter abbellire ulteriormente il presepe. A ritirare il premio una rappresentanza dei papà che hanno realizzato la rappresentazione della nascita di Gesù.

Un momento della premiazione delle parrocchie

Fonte: Link Oristano

