Concorso di idee per la musealizzazione di Mont’e Prama: la Fondazione premia tre progetti

Cabras

Cerimonia in programma al Museo civico

Il prossimo venerdì 6 ottobre alle ore 17.30, nella Sala del Paesaggio del Museo civico Giovanni Marongiu di Cabras, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di idee bandito dalla Fondazione Mont’e Prama per la musealizzazione del sito archeologico di Mont’e Prama, durante la quale verranno presentate le proposte di progetto dei primi tre classificati.

Il concorso di idee poneva come punti essenziali la fruibilità del sito, la creazione di un sistema di accessibilità, di camminamenti e di aree interne di sosta e pausa e la realizzazione e l’installazione di cartellonistica interna ed esterna di tipo informativo, divulgativo e scientifico.

“Il concorso di idee”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni, “risponde alla mission della Fondazione che, attraverso la musealizzazione del luogo di ritrovamento del complesso scultoreo dei Giganti, inserisce un nuovo tassello nel percorso che coniuga i beni culturali del Sinis. L’area archeologica oggetto del concorso è il fulcro del grande progetto Sinis – Mont’e Prama, e accoglierà attività pluriennali di ricerche archeologiche, laboratori e programmi di scavo con istituzioni ed enti di ricerca regionali, nazionali e internazionali”.

I tre migliori progetti, attentamente valutati da una commissione di esperti nominata dalla Fondazione, verranno presentati direttamente dai rappresentanti dei gruppi vincitori: l’architetto Giacomo Mulas per il 1° premio, l’architetto Giovanni Mazzanti per il 2° premio e l’architetto Antonio Ganadu per il 3° premio.

La cerimonia si aprirà con i saluti del presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni e dell’ex direttrice Nadia Canu, che ha svolto il ruolo di coordinatrice nonché di presidente della commissione che ha valutato gli elaborati.