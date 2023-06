Concorso a Cabras, il Comune deve assumere quattro vigili per l’estate

Cabras

Contratto a tempo determinato: tre mesi prorogabili

Il Comune di Cabras è alla ricerca di quattro vigili urbani stagionali da assumere per tre mesi (prorogabili) con contratto a tempo pieno e determinato: si procederà con una selezione per esami.

Tra i requisiti generali la cittadinanza italiana o in uno degli stati membri UE, età non inferiore ai 18 anni, il godimento dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento del pubblico impiego, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore e l’idoneità fisica alla mansione.

A questo si aggiungono delle buone conoscenze informatiche e della lingua inglese, regolarità nei confronti degli obblighi di leva, il possesso della patente B e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella Pubblica Amministrazione.

La selezione prevede una prova scritta teorico-pratica, che potrà consistere in test bilanciati, quiz a risposta multipla attinenti alla professione di “vigile stagionale”. Poi saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 nella parte scritta.

L’esame scritto si terrà il 20 giugno dalle 9,30 in modalità da remoto, la prova orale il giorno seguente alle 9 (in presenza) nella sala riunioni del Comune di Cabras.

La domanda dovrà essere inoltrata attraverso la InPA al seguente link entro le 20 del 18 giugno: dovranno essere allegate la ricevuta di pagamento – da effettuare sempre su InPA – della tassa concorso di 10 euro; la copia della patente di guida B, l’attestazione di eventuali titoli di preferenza e la documentazione relativa all’eventuale riserva.

Il bando completo con le materie d’esame e tutte le informazioni è disponibile sul sito del Comune di Cabras al seguente link .

Mercoledì, 7 giugno 2023