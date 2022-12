La prova orale si svolgerà in presenza e sarà costituita da un colloquio per verificare l’idoneità motivazionale del candidato, nonché la capacità di utilizzo di diversi software PC e la conoscenza della lingua inglese.

Pena l’esclusione dalla selezione, le domande dovranno essere corredate della ricevuta di versamento della tassa di selezione sul conto corrente bancario del Comune di Busachi, del curriculum vitae in forma di dichiarazione sostitutiva, da una copia del documento d’identità, eventuali certificati medici che attestino la necessità di tempo aggiuntivo o sussidi per lo svolgimento delle prove e documentazioni relative al possesso di titoli per l’applicazione di diritti di preferenza.

Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di Busachi con consegna a mano all’ufficio protocollo, oppure tramite raccomandata all’indirizzo “Comune di Busachi – Servizio Personale – Piazza Italia, 1, 09082 Busachi (OR)” o ancora via PEC – da una casella intestata al candidato – all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro le 13 del 4 gennaio .

Tra i requisiti generali richiesti per la partecipazione alla selezione, il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado, il godimento dei diritti civili e politici, l’inclusione nell’elettorato attivo, non essere stati dispensati da un impiego presso la Pubblica Amministrazione e l’idoneità fisica.

Fonte: Link Oristano

