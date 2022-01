Cabras

Domani riprendono le lezioni in presenza

Si è conclusa a Cabras questo pomeriggio alle 125 la due giorni di screening dedicata alle scuole, voluta dall’amministrazione comunale a seguito dell’ordinanza che ha decretato lo svolgimento delle lezioni in remoto.

Sono circa 450 i tamponi che sono stati eseguiti e che hanno interessato 350 alunni e 100 adulti fra operatori scolastici e servizio mensa.

Sono state rilevate 18 positività che saranno comunicate alla ASL.

“Cabras ha dimostrato di essere una comunità responsabile. L’adesione è stata importante, con una percentuale che stamane ha superato il 65% e che ha consentito il rilevamento di un numero molto significativo di bambini e operatori positivi che, in assenza dello screening, domani si sarebbero recati a scuola”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis. “La decisione di adottare la Dad per una settimana, nei suoi limiti e anche se ha comportato disagi alle famiglie, si è dimostrata adeguata, ancor più a fronte ai dati odierni: ad oggi a Cabras si registrano 121 positivi, un numero che non accenna a diminuire”.

“Ringrazio i medici e gli infermieri volontari che hanno realizzato lo screening rinunciando al riposo settimanale”, ha proseguito il sindaco Abis. “Grazie ai barracelli per il presidio e controllo, al Servizio di Igiene Pubblica della ASL di Oristano che ha fornito i tamponi, agli amministratori che si sono spesi in prima persona per la pianificazione ed esecuzione delle due giornate. Domani le scuole riapriranno, abbiamo fatto di tutto perché gli alunni e le alunne potessero tornare tra i banchi alle migliori condizioni di sicurezza”.

Domenica, 16 gennaio 2022

