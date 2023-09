Conclusi i cammini di “Lodi alle Torri”, ora ci sposta sul Lago Omodeo

Con un cammino sui passi delle donne scalze in processione con Santu Srabadoreddu si è chiuso il Cammino “Lodi alle Torri” dell’Ufficio della Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano. L’iniziativa per nove lunedì d’estate ha permesso ai pellegrini di riavvicinarsi alla natura, al territorio e alla spiritualità.

Prima tappa sono state le Torri Capo Mannu e Sa Mora Digita: “Il cammino è partito con una visita alle torri di Capo Mannu e Sa Mora Digita, incorniciate da panorami mozzafiato sulla costa sanverese famosa per le gare di surf”, ricorda il sacerdote.

La Pineta Is Arenas e Torre del Pozzo sono stati i luoghi protagonisti del secondo cammino: “Una tappa insolita ha coinvolto il camminare a piedi scalzi sulla sabbia di Sa Praja Manna e la profumata pineta di Is Arenas con oltre un milione di pini marittimi. Un vero e proprio polmone verde che ha sostituito il deserto più esteso in Europa negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso”, spiega don Ignazio Serra.

Cabras con la Basilica Paleocristiana di S. Giovanni hanno affascinato i pellegrini durante il terzo cammino: “Una tappa notturna ha portato i partecipanti attraverso torri spagnole e il sito archeologico di Tharros, combinando natura, cultura, fede e archeologia”, la descrive don Ignazio Serra.

Il quarto appuntamento ha visto i pellegrini muoversi da San Lorenzo a Mandriola a Sa Mesa Longa”. “Il cammino ha attraversato luoghi come Su Pallosu, noto come set cinematografico per film western degli anni Sessanta, e la spiaggia top sanverese”.

Punta S’Incodina, le Falesie di su Tingiosu e Porto Suedda, durante il quinto cammino hanno permesso ai pellegrini di passare una giornata alla scoperta di tombe giganti e panorami da favola.

La sesta tappa ha incluso una passeggiata nella pineta di Is Arenas e una visita al Monumento Madonna di Spagna, che celebra l’arrivo della statua nel 1937 durante la Guerra Civile spagnola.

Le dune di Riola hanno accompagnato il settimo cammino in un “deserto che ancora sussiste come era nel secolo scorso”, precisa don Ignazio Serra.

L’ottavo appuntamento si è svolto nella spiaggia di Su Crastu Biancu e Torre Scab’e Sai: “Una tappa che ha incluso una sosta presso lo Scarabeo del Sinis inciso sulla roccia e una salita fino alla Torre Scab’e Sai”, precisa l’incaricato dell’Ufficio della Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano. I cammini si sono conclusi a San Salvatore di Sinis, dove si è svolta la festa religiosa di grande significato, che riunisce tradizione, fede e identità.

Don Ignazio Serra, incaricato dell’Ufficio della Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano, si è detto molto soddisfatto del successo della nona edizione del cammino e ha invitato tutti a partecipare alla decima edizione del 2024. Il sacerdote ha anche annunciato che, a partire da ottobre, riprenderanno i cammini attorno al Lago Omodeo.

“Il Cammino Lodi alle Torri ha dimostrato che la passione, la cultura e la fede possono unirsi in un’esperienza profonda e significativa”, ha commentato don Ignazio Serra. “Questo percorso ha contribuito a creare legami duraturi tra i partecipanti e a diffondere la bellezza e la spiritualità della Sardegna in tutto il mondo. E mentre il nono capitolo si è concluso, l’attesa per la decima edizione è già iniziata, promettendo di portare nuove avventure e scoperte ai futuri camminatori”.

“I territori di San Vero Milis, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, Santa Caterina sono stati stati testimoni di una straordinaria avventura durata nove anni”, continua il sacerdote, “un cammino che ha coniugato a passione per la natura, la cultura, la fede, l’archeologia. Il Cammino “Lodi alle Torri” ha raggiunto il suo nono anno nel 2023, portando con sé una storia di condivisione, scoperta e spiritualità”.

“Nel corso di nove estati, il Cammino Lodi alle Torri ha unito i cuori di appassionati camminatori in un viaggio attraverso la bellezza mozzafiato e la storia affascinante della costa occidentale della Sardegna”, conclude don Ignazio Serra. “Cammini che si sono ripetuti anche nel 2023 e hanno visto un totale di 234 partecipanti, 26 di media per cammino, e 66 chilometri percorsi, il cammino ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei partecipanti”.