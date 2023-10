Conclusa l’esercitazione dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sul Lago Omodeo – Le foto

In particolare sono state simulate attività di ricerca e soccorso in ambito acquatico e alluvionale, l’utilizzo di sistemi innovativi di spegnimento, attività di movimento terra con l’utilizzo di mezzi meccanici, l’assessment di fabbricati danneggiati, il trasporto ed il montaggio dei Moduli di Supporto Logistico.

Le manovre operative si sono svolte in maniera integrata con un’attività formativa e addestrativa sull’uso di strumenti, metodi e sistemi innovativi nella “comunicazione negli stati di crisi e in emergenza”, avviata anche in Sardegna all’inizio di questa settimana presso il Comando dei vigili del fuoco di Oristano e che ha visto coinvolti anche vigili del fuoco della funzione di “comunicazione in emergenza”, nazionale e locale.

Gli scenari esercitativi, si legge in una nota dei Vigili del fuoco, sono stati, pertanto, un’utile ed ulteriore occasione anche per testare le capacità di trasmettere immagini e video in diretta streaming (attraverso sistemi satellitari trasportati ed installati sul posto) dagli scenari operativi ai centri di coordinamento, quali il Centro Operativo Nazionale a Roma ed il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, che si è insediato presso la Prefettura di Oristano e che si è occupato del coordinamento interforze.

All’esercitazione, infatti, oltre alle varie componenti specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Nucleo Sommozzatori e Soccorritori Acquatici, Reparto Volo, Unità Cinofile, TPSS, GOS, Nucleo TLC, Nucleo SAPR, Nucleo SAF) hanno partecipato le Forze di Polizia (di Stato e Locale), il Reparto Volo della Polizia di Stato, i Carabinieri del Reparto dei “Cacciatori di Sardegna”, gli Uffici Comunali di Protezione Civile con la componente volontaria territoriale, i sanitari del Servizio 118, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

